Beyonce - Renaissance (Box) (0196587196714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667110
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parkwood Entertainment
Barcode
[0196587196714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Im That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Break My Soul, Church Girl, Plastic Off The Sofa, Virgos Groove, Move, Heated, Thique, All Up In Your Mind, America Has A Problem, Pure / Honey, Summer Renaissance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beyonce - Renaissance (Box) (0196587196714) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Break My Soul, Church Girl, Plastic Off The Sofa, Virgos Groove, Move, Heated, Thique, All Up In Your Mind, America Has A Problem, Pure / Honey, Summer Renaissance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parkwood Entertainment
Barcode
[0196587196714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Im That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Break My Soul, Church Girl, Plastic Off The Sofa, Virgos Groove, Move, Heated, Thique, All Up In Your Mind, America Has A Problem, Pure / Honey, Summer Renaissance
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Break My Soul, Church Girl, Plastic Off The Sofa, Virgos Groove, Move, Heated, Thique, All Up In Your Mind, America Has A Problem, Pure / Honey, Summer Renaissance
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Beyonce - Renaissance (Box) (0196587196714) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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