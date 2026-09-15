Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
В наличии
Код товара: 667096
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Swan Song
Barcode
[0753088750977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Can’t Get Enough, Rock Steady, Ready For Love, Don’t Let Me Down, Bad Company, The Way I Choose, Movin’ On, Seagull
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир рок-музыки с виниловой пластинкой Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP). Этот альбом от группы Bad Company принесет вам неповторимое звучание, наполненное энергией и аутентичным рок-настроением. Прочувствуйте каждую гитарную дрожь и каждую волну музыки, исполненные на этой коллекционной двойной 45 RPM виниловой пластинке. Каждый трек этого альбома перенесет вас в золотую эпоху рок-музыки, напоминая о величии классического звука. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP) и окунуться в атмосферу настоящего рок-шоу. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок, захватывая вас своей мощью и страстью музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Swan Song
Barcode
[0753088750977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Can’t Get Enough, Rock Steady, Ready For Love, Don’t Let Me Down, Bad Company, The Way I Choose, Movin’ On, Seagull
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Погрузитесь в мир рок-музыки с виниловой пластинкой Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP). Этот альбом от группы Bad Company принесет вам неповторимое звучание, наполненное энергией и аутентичным рок-настроением. Прочувствуйте каждую гитарную дрожь и каждую волну музыки, исполненные на этой коллекционной двойной 45 RPM виниловой пластинке. Каждый трек этого альбома перенесет вас в золотую эпоху рок-музыки, напоминая о величии классического звука. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP) и окунуться в атмосферу настоящего рок-шоу. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок, захватывая вас своей мощью и страстью музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка – стоимость товара 10760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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