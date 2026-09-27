Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Champs-Elysees
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 665629
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974396869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Champs-Elysees
Трек-лист
Champs Elysees Theme, I Feel For You, Got To Be Free, Strip Tease, Life, Save Our Soul, Freedom, Phasing s, Ich Rocke, Darlin
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка
Откройте для себя заново культовый хаус-альбом Боба Синклера, одного из величайших продюсеров French Touch, на двойном виниле. С мировыми хитами «I Feel For You» и «Save Our Soul».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974396869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Champs-Elysees
Трек-лист
Champs Elysees Theme, I Feel For You, Got To Be Free, Strip Tease, Life, Save Our Soul, Freedom, Phasing s, Ich Rocke, Darlin
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Откройте для себя заново культовый хаус-альбом Боба Синклера, одного из величайших продюсеров French Touch, на двойном виниле. С мировыми хитами «I Feel For You» и «Save Our Soul».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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