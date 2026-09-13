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Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Thats The Way It Is
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720224
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Thats The Way It Is
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Just Can't Help Believin', Twenty Days And Twenty Nights, How The Web Was Woven, Patch It Up, Mary In The Morning, You Don't Have To Say You Love Me, You've Lost That Loving Feeling, I've Lost You, Just Pretend, Stranger In The Crowd, The Next Step Is Love, Bridge Over Troubled Water
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка

LP – Ограниченное издание на красном виниле весом 180 г, размещённом в роскошной обложке с отделкой из ленинной ламинированной поверхности. В этом издании напечатано всего 2000 экземпляров с индивидуальными серийными номерами. После долгого периода оставания вне печати, мы снова выпускаем 15 названий из нашего архива Элвиса Пресли в период с августа 2025 по февраль 2026 года. Каждое название будет доступно в двух версиях: одна на обычном цветном виниле и одна очень ограниченная на виниле с смешанными и мраморными цветами, обе в роскошных обложках с текстурой и внешним видом льна. «That's The Way It Is» — двенадцатый студийный альбом Элвиса, состоящий из восьми студийных треков, записанных в студиях RCA в Нэшвилле, и четырёх песен, исполненных вживую в Международном отеле в Лас-Вегасе. Он сопровождал театральный релиз одноимённого документального фильма, хотя обычно не считается саундтреком. Всего через пару месяцев после выхода этого альбома Элвис начал свой длительный гастрольный тур в International Hotel, ознаменовав начало его легендарного периода в Вегасе, который символизировали его роскошные костюмы. Несмотря на то, что он записал много других великолепных песен после этого, именно с этим альбомом он смог максимально использовать свой возвращение в 1968 году. «That's The Way It Is» теперь доступен как ограниченное издание из 2000 экземпляров с индивидуальными номерами на красном виниле.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Elvis Presley - Thats The Way It Is (Red) (8719262040526) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Thats The Way It Is
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Just Can't Help Believin', Twenty Days And Twenty Nights, How The Web Was Woven, Patch It Up, Mary In The Morning, You Don't Have To Say You Love Me, You've Lost That Loving Feeling, I've Lost You, Just Pretend, Stranger In The Crowd, The Next Step Is Love, Bridge Over Troubled Water
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP – Ограниченное издание на красном виниле весом 180 г, размещённом в роскошной обложке с отделкой из ленинной ламинированной поверхности. В этом издании напечатано всего 2000 экземпляров с индивидуальными серийными номерами. После долгого периода оставания вне печати, мы снова выпускаем 15 названий из нашего архива Элвиса Пресли в период с августа 2025 по февраль 2026 года. Каждое название будет доступно в двух версиях: одна на обычном цветном виниле и одна очень ограниченная на виниле с смешанными и мраморными цветами, обе в роскошных обложках с текстурой и внешним видом льна. «That's The Way It Is» — двенадцатый студийный альбом Элвиса, состоящий из восьми студийных треков, записанных в студиях RCA в Нэшвилле, и четырёх песен, исполненных вживую в Международном отеле в Лас-Вегасе. Он сопровождал театральный релиз одноимённого документального фильма, хотя обычно не считается саундтреком. Всего через пару месяцев после выхода этого альбома Элвис начал свой длительный гастрольный тур в International Hotel, ознаменовав начало его легендарного периода в Вегасе, который символизировали его роскошные костюмы. Несмотря на то, что он записал много других великолепных песен после этого, именно с этим альбомом он смог максимально использовать свой возвращение в 1968 году. «That's The Way It Is» теперь доступен как ограниченное издание из 2000 экземпляров с индивидуальными номерами на красном виниле.


Теги товара: Limited Edition
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