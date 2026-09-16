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Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка

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Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 4
Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 5
Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Le Mot De Passe
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 4
  • Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 5
  • Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Le Mot De Passe
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Le Mot De Passe
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
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Купить Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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