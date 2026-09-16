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Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка

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Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 4
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 5
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 6
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 7
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Sexe Fort
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 4
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 5
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 6
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 7
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Sexe Fort
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ou Sont Les Hommes, L'Abbe Caillou, Je Ne Veux Plus Te Pardonner, La Nuit Est Mauve, C'est Les Femmes Qui Menent La Danse, On Pourrait (duo Stephan Eicher), J'en Tremblerai Encore, Je T'Aime Et Je Ne T'Aime Plus, C'est La Faute A La Vie, Je Le Garde Pour Toi, Ma Blessure, Des Regrets, Tu Pourras Dire, Peut-Etre Que Peut-Etre, Une Question De Temps
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ou Sont Les Hommes, L'Abbe Caillou, Je Ne Veux Plus Te Pardonner, La Nuit Est Mauve, C'est Les Femmes Qui Menent La Danse, On Pourrait (duo Stephan Eicher), J'en Tremblerai Encore, Je T'Aime Et Je Ne T'Aime Plus, C'est La Faute A La Vie, Je Le Garde Pour Toi, Ma Blessure, Des Regrets, Tu Pourras Dire, Peut-Etre Que Peut-Etre, Une Question De Temps



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Sexe Fort
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ou Sont Les Hommes, L'Abbe Caillou, Je Ne Veux Plus Te Pardonner, La Nuit Est Mauve, C'est Les Femmes Qui Menent La Danse, On Pourrait (duo Stephan Eicher), J'en Tremblerai Encore, Je T'Aime Et Je Ne T'Aime Plus, C'est La Faute A La Vie, Je Le Garde Pour Toi, Ma Blessure, Des Regrets, Tu Pourras Dire, Peut-Etre Que Peut-Etre, Une Question De Temps
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ou Sont Les Hommes, L'Abbe Caillou, Je Ne Veux Plus Te Pardonner, La Nuit Est Mauve, C'est Les Femmes Qui Menent La Danse, On Pourrait (duo Stephan Eicher), J'en Tremblerai Encore, Je T'Aime Et Je Ne T'Aime Plus, C'est La Faute A La Vie, Je Le Garde Pour Toi, Ma Blessure, Des Regrets, Tu Pourras Dire, Peut-Etre Que Peut-Etre, Une Question De Temps


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Kaas - Sexe Fort (coloured) (8719262038653) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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