Top.Mail.Ru
0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665585
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588464614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588464614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0196588464614, Run DMC, Run DMC (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...