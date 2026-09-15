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5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка

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5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - фото 1
5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - фото 2
5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Neurovision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - фото 1
  • 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - фото 2
  • 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863068318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Neurovision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A/B, Realite, Cliche, En Route Vers De Nouvelles, Aventures, Tour De France, We Are All Getting Old, My Time, Plus De Distance (More Than Distance), Euro-Vision, Dance To The Music, Lakelele, Soul Waves
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка

Откройте для себя уникальный мир звука с виниловой пластинкой "Neurovision" от Telex. Этот альбом формата 1LP представляет собой увлекательное погружение в звуковую гармонию и творческое видение исполнителя. "Neurovision" порадует вас интригующими композициями и атмосферой, способной захватить ваше внимание. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и добавить новые звуковые впечатления в свою коллекцию.

Отзывы о товаре 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863068318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Neurovision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A/B, Realite, Cliche, En Route Vers De Nouvelles, Aventures, Tour De France, We Are All Getting Old, My Time, Plus De Distance (More Than Distance), Euro-Vision, Dance To The Music, Lakelele, Soul Waves
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Откройте для себя уникальный мир звука с виниловой пластинкой "Neurovision" от Telex. Этот альбом формата 1LP представляет собой увлекательное погружение в звуковую гармонию и творческое видение исполнителя. "Neurovision" порадует вас интригующими композициями и атмосферой, способной захватить ваше внимание. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и добавить новые звуковые впечатления в свою коллекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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