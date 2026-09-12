Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
27^ Raccolta
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665336
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588653810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
27^ Raccolta
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Lovers, I Love America, Einsamer Hirte, Night Train, Medley from Grease, Love Is in the Air, Ancora ancora ancora, Miss you, Li?, Orange, Are You Lonesome Tonight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
пакет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка
Переиздание одного из знаменитых сборников великого саксофониста Фаусто Папетти, первоначально выпущенного в 1979 году. Издание на picture виниле. Джазовый музыкант по образованию, Папетти стал широко известен благодаря инструментальным каверам на некоторые из самых известных поп- и джазовых песен. Он достиг пика своей популярности в 1960-70-х годах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588653810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
27^ Raccolta
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Lovers, I Love America, Einsamer Hirte, Night Train, Medley from Grease, Love Is in the Air, Ancora ancora ancora, Miss you, Li?, Orange, Are You Lonesome Tonight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
пакет
Переиздание одного из знаменитых сборников великого саксофониста Фаусто Папетти, первоначально выпущенного в 1979 году. Издание на picture виниле. Джазовый музыкант по образованию, Папетти стал широко известен благодаря инструментальным каверам на некоторые из самых известных поп- и джазовых песен. Он достиг пика своей популярности в 1960-70-х годах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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