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Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка

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Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 1
Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 2
Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 3
Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 4
Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
All Is One
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 1
  • Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 2
  • Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 3
  • Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 4
  • Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665308
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587182717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
All Is One
Трек-лист
All Is One, The Simple Man, Brother, Let The Truce Be Known, Through Fire And Water, Fail, Freedom, Shamaim, Ya Benaye, Our Own Messiah, Children, Brother (Stripped Version), Let The Truce Be Known (Stripped Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All Is One, The Simple Man, Brother, Let The Truce Be Known, Through Fire And Water, Fail, Freedom, Shamaim, Ya Benaye, Our Own Messiah, Children, Brother (Stripped Version), Let The Truce Be Known (Stripped Version)

Отзывы о товаре Orphaned Land - All Is One (0196587182717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587182717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
All Is One
Трек-лист
All Is One, The Simple Man, Brother, Let The Truce Be Known, Through Fire And Water, Fail, Freedom, Shamaim, Ya Benaye, Our Own Messiah, Children, Brother (Stripped Version), Let The Truce Be Known (Stripped Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All Is One, The Simple Man, Brother, Let The Truce Be Known, Through Fire And Water, Fail, Freedom, Shamaim, Ya Benaye, Our Own Messiah, Children, Brother (Stripped Version), Let The Truce Be Known (Stripped Version)
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Отзывы


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