Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка
Демо-версия альбома Майка Олдфилда Hergest Ridge была впервые выпущена в составе комплекта на двух компакт-дисках Hergest Ridge в 2010 году. Теперь, к RSD 2024 года, она дебютирует на виниле с мастерингом Майлза Шоуэлла на Abbey Road.. К 1974 году Майк Олдфилд уже смирился с огромным успехом своего дебютного альбома Tubular Bells, выпущенного годом ранее. Альбом стал феноменом, возглавив британские чарты и получив премию Грэмми, давая зеленый свет карьере Майка Олдфилда. В этот момент Олдфилд мог сделать все, что хотел, и он сделал. Он исчез. Он поехал на запад из Лондона и поселился в Кингтоне, красивом торговом городке в Херефордшире. В этой местности доминирует Хергест-Ридж, длинная, большой продолговатый холм с захватывающими дух видами, которая простирается от Кингтона до Гладестри в Уэльсе. Сочетая полеты на планерах над Риджем и игру в местной гостинице Penrhos Court, Олдфилд придумал Hergest Ridge, преемника Tubular Bells. Переиздание, включющее фотографии, сделанные на Ридже в 2023 году, дает возможность переоценить эту захватывающую дух английскую пасторальную музыку, две сюиты, исполненные и сыгранные 21-летним музыкантом, бегущим от славы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Mike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) виниловая пластинка