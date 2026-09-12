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Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка

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Kit Downes &amp; Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка - фото 1
Kit Downes &amp; Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KIT DOWNES
Альбом (сингл)
Vermillion
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kit Downes &amp; Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка - фото 1
  • Kit Downes &amp; Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665219
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602438850037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KIT DOWNES
Альбом (сингл)
Vermillion
Жанр
Jazz
Трек-лист
Minus Monks, Sister, Sister, Seceda, Plus Puls, Rolling Thunder, Sandilands, Waders, Class Fails, Bobbl's Song, Math Amager, Castles Made of Sand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка

Новый альбом британского джазового пианиста Кита Даунса. Кит Даунс объединяет свои силы с давними партнерами Петтером Эльдом на басу и Джеймсом Мэддреном на барабанах для создания тщательно подобранной программы фортепианного трио, в которой в равной мере сочетаются нежный лиризм и смелые творческие взрывы. Даунс, чей предыдущийальбом на ECM, Dreamlife of Debris, был назван журналом BBC Music «произведением потусторонней красоты», представляет некоторые из своих самых комплементарных произведений на сегодняшний день для Vermillion. Изобилующее тонкими поворотами, трио предлагает свой идиосинкразический подход к формату фортепианного трио, создавая неожиданные гармонические изменения и оживляя ритмические вспышки, воплощая различные музыкальные формы. Записанная в Auditorio Stelio Molo в Лугано, эта трехчастная композиция представляет собой уникальный дизайн этой инструментовки в четком взаимодействии и создает в процессе глубокое исследование широкого музыкального воображения Кита Даунса.

Отзывы о товаре Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602438850037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KIT DOWNES
Альбом (сингл)
Vermillion
Жанр
Jazz
Трек-лист
Minus Monks, Sister, Sister, Seceda, Plus Puls, Rolling Thunder, Sandilands, Waders, Class Fails, Bobbl's Song, Math Amager, Castles Made of Sand
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом британского джазового пианиста Кита Даунса. Кит Даунс объединяет свои силы с давними партнерами Петтером Эльдом на басу и Джеймсом Мэддреном на барабанах для создания тщательно подобранной программы фортепианного трио, в которой в равной мере сочетаются нежный лиризм и смелые творческие взрывы. Даунс, чей предыдущийальбом на ECM, Dreamlife of Debris, был назван журналом BBC Music «произведением потусторонней красоты», представляет некоторые из своих самых комплементарных произведений на сегодняшний день для Vermillion. Изобилующее тонкими поворотами, трио предлагает свой идиосинкразический подход к формату фортепианного трио, создавая неожиданные гармонические изменения и оживляя ритмические вспышки, воплощая различные музыкальные формы. Записанная в Auditorio Stelio Molo в Лугано, эта трехчастная композиция представляет собой уникальный дизайн этой инструментовки в четком взаимодействии и создает в процессе глубокое исследование широкого музыкального воображения Кита Даунса.
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