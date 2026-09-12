Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка
Новый альбом британского джазового пианиста Кита Даунса. Кит Даунс объединяет свои силы с давними партнерами Петтером Эльдом на басу и Джеймсом Мэддреном на барабанах для создания тщательно подобранной программы фортепианного трио, в которой в равной мере сочетаются нежный лиризм и смелые творческие взрывы. Даунс, чей предыдущийальбом на ECM, Dreamlife of Debris, был назван журналом BBC Music «произведением потусторонней красоты», представляет некоторые из своих самых комплементарных произведений на сегодняшний день для Vermillion. Изобилующее тонкими поворотами, трио предлагает свой идиосинкразический подход к формату фортепианного трио, создавая неожиданные гармонические изменения и оживляя ритмические вспышки, воплощая различные музыкальные формы. Записанная в Auditorio Stelio Molo в Лугано, эта трехчастная композиция представляет собой уникальный дизайн этой инструментовки в четком взаимодействии и создает в процессе глубокое исследование широкого музыкального воображения Кита Даунса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитОкуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) вини...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (0198029995916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка