Kaipa - Inget Nytt Under Solen (0886922805653) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Inget Nytt Under Solen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665166
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Характеристики
Бренд
Tempus Fugit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Tempus Fugit
Barcode
[0886922805653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Inget Nytt Under Solen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Skenet Bedrar (Its Not What It Seems), Uppvaknandet (Awakening), Bitterheten (Bitterness), Hoppfullheten (Hopefullness), Overheten (The Authorities), Vilseledd (Lead Astray), Omsom Sken (How Might I Say Out Clearly), Korstag (Crusade), Stengrodornas Parad (The Parade Of The Stone Frogs), Dagens Port (The Gate Of Day), Inget Nytt Under Solen (Nothing Under The Sun), Awakening/Bitterness (Bonus Tracks), How Might I Say Out Clearly (Bonus Tracks), Gate Of Day (Bonus Tracks), Blow Hard All Tradewind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kaipa - Inget Nytt Under Solen (0886922805653) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Skenet Bedrar (Its Not What It Seems), Uppvaknandet (Awakening), Bitterheten (Bitterness), Hoppfullheten (Hopefullness), Overheten (The Authorities), Vilseledd (Lead Astray), Omsom Sken (How Might I Say Out Clearly), Korstag (Crusade), Stengrodornas Parad (The Parade Of The Stone Frogs), Dagens Port (The Gate Of Day), Inget Nytt Under Solen (Nothing Under The Sun), Awakening/Bitterness (Bonus Tracks), How Might I Say Out Clearly (Bonus Tracks), Gate Of Day (Bonus Tracks), Blow Hard All Tradewinds (Bonus Tracks)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Tempus Fugit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Tempus Fugit
Barcode
[0886922805653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Inget Nytt Under Solen
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Skenet Bedrar (Its Not What It Seems), Uppvaknandet (Awakening), Bitterheten (Bitterness), Hoppfullheten (Hopefullness), Overheten (The Authorities), Vilseledd (Lead Astray), Omsom Sken (How Might I Say Out Clearly), Korstag (Crusade), Stengrodornas Parad (The Parade Of The Stone Frogs), Dagens Port (The Gate Of Day), Inget Nytt Under Solen (Nothing Under The Sun), Awakening/Bitterness (Bonus Tracks), How Might I Say Out Clearly (Bonus Tracks), Gate Of Day (Bonus Tracks), Blow Hard All Tradewind
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Skenet Bedrar (Its Not What It Seems), Uppvaknandet (Awakening), Bitterheten (Bitterness), Hoppfullheten (Hopefullness), Overheten (The Authorities), Vilseledd (Lead Astray), Omsom Sken (How Might I Say Out Clearly), Korstag (Crusade), Stengrodornas Parad (The Parade Of The Stone Frogs), Dagens Port (The Gate Of Day), Inget Nytt Under Solen (Nothing Under The Sun), Awakening/Bitterness (Bonus Tracks), How Might I Say Out Clearly (Bonus Tracks), Gate Of Day (Bonus Tracks), Blow Hard All Tradewinds (Bonus Tracks)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Kaipa - Inget Nytt Under Solen (0886922805653) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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