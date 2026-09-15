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Billy Joel - Turnstiles (0190759391914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Joel - Turnstiles (0190759391914) виниловая пластинка

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0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 1
0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 2
0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 3
0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 4
0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 5
0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 1
  • 0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 2
  • 0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 3
  • 0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 4
  • 0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 5
  • 0190759391914, Виниловая пластинка Joel, Billy, Turnstiles - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billy Joel - Turnstiles (0190759391914) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Turnstiles (0190759391914) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Say Goodbye To Hollywood, Summer, Highland Falls, Is Dance, York State Of Mind, James, Prelude / Angry Young Man, Ive Loved These Days, Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway)

Отзывы о товаре Billy Joel - Turnstiles (0190759391914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Say Goodbye To Hollywood, Summer, Highland Falls, Is Dance, York State Of Mind, James, Prelude / Angry Young Man, Ive Loved These Days, Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Turnstiles (0190759391914) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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