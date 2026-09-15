Top.Mail.Ru
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 6
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Happenings
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 6
  • Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665127
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Happenings
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Aquarian Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка

Happenings - альбом Bobby Hutcherson. Bobby Hutcherson – джазовый маримбанист и вибрафронист из США. Его техника игры на вибрафоне напоминает стиль игры Milt Jackson. Музыкант оказал огромное влияние на творчество таких вибрафонистов, как Steve Nelson, Joe Locke и Stefon Harris. "Little B's Poem" – одна из самых известных композиций Bobby Hutcherson.

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Happenings
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Aquarian Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Happenings - альбом Bobby Hutcherson. Bobby Hutcherson – джазовый маримбанист и вибрафронист из США. Его техника игры на вибрафоне напоминает стиль игры Milt Jackson. Музыкант оказал огромное влияние на творчество таких вибрафонистов, как Steve Nelson, Joe Locke и Stefon Harris. "Little B's Poem" – одна из самых известных композиций Bobby Hutcherson.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Happenings (0602458320282) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...