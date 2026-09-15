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Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 4
Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 5
Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 6
Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Speak Like A Child
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 4
  • Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 5
  • Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 6
  • Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Speak Like A Child
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Riot, Speak Like A Child, First Trip, Toys, Goodbye To Childhood, The Sorcerer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир джаза с виниловой пластинкой Herbie Hancock - Speak Like A Child (1LP). Этот альбом наполнен виртуозными музыкальными композициями, которые заставят ваше сердце биться в такт. Herbie Hancock - великий пианист и композитор, чье творчество поражает своей изысканностью и талантом. Speak Like A Child - это настоящий шедевр, который подарит вам неповторимые впечатления от прослушивания. Готовы купить эту виниловую пластинку и окунуться в музыкальное волшебствоx

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Speak Like A Child
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Riot, Speak Like A Child, First Trip, Toys, Goodbye To Childhood, The Sorcerer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в уникальный мир джаза с виниловой пластинкой Herbie Hancock - Speak Like A Child (1LP). Этот альбом наполнен виртуозными музыкальными композициями, которые заставят ваше сердце биться в такт. Herbie Hancock - великий пианист и композитор, чье творчество поражает своей изысканностью и талантом. Speak Like A Child - это настоящий шедевр, который подарит вам неповторимые впечатления от прослушивания. Готовы купить эту виниловую пластинку и окунуться в музыкальное волшебствоx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - Speak Like A Child (0602458320329) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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