Описание товара Gathering - Beautiful Distortion (8716059013992) виниловая пластинка

Голландско-норвежские рокеры THE GATHERING выпустят Beautiful Distortion, свой первый студийный альбом почти за 10 лет, в начале весны 2022 года на собственном лейбле Psychonaut. Его спродюсировал Атти Баув (Attie Bauw), который ранее работал с группой над альбомами How To Measure A Planetx (1998) и “Home” (2006). 11-я полноформатная студийная работа группы будет содержать 8 песен общей продолжительностью почти 50 минут. Участники THE GATHERING сказали по этому поводу: Beautiful Distortion – это типичный эклектичный альбом THE GATHERING, хотя это, возможно, наша самая динамичная и мелодичная работа на текущий момент. Характерная атмосфера и рок-саунд THE GATHERING дополнены теплыми нордическими вокальными партиями Силье Вергеланд (Silje Wergeland). Силье добавила: Мы хотели, чтобы обложка и название отражали времена, в которых мы в последнее время живем. Пандемия, попытки творить в изоляции, все наши повседневные проблемы – в личной жизни, в отношениях, все, что происходит в жизни, когда невозможно встречаться лицом к лицу. Альбом символизирует коммуникацию (или ее отсутствие), взаимодействие, баланс которого нарушился. Но в то же время, и всю ту красоту, которая может родиться из этого искажения (англ. ‘distortion’)– новую музыку, идеи и точки зрения. Позади долгий путь, но мы так довольны и рады, что вскоре покажем то, над чем мы так упорно работали в последние годы. В феврале этого года барабанщик THE GATHERING Ханс Руттен (Hans Rutten) рассказал португальскому изданию Undergrounds Voice, что не считает Afterwords (2013) последним студийным альбомом группы. Мы не считаем ‘Afterwords’ последним студийным альбомом. Все мы рассматриваем ‘Disclosure’ (2012) как наш последний студийный альбом, а ‘Afterwords’ был своего рода афтепати. Франк (Frank Boeijen, клавишные) и Рене (Ren? Rutten, гитара) очень хотели сделать кое-что еще с этим материалом – сделать ремиксы. У нас были определенные звуки и идеи, так что мы сделали на их основе нечто типа мини-альбома, но только очень длинного. Тем не менее, мы не рассматриваем его как полноформатник THE GATHERING, скорее как EP. По словам Ханса, вызванная коронавирусом пауза дала ему и его коллегам по группе идеальную возможность сконцентрироваться на создании нового альбома. Это странно, потому что гастроли вообще невозможны, — сказал он. – Везде царит неуверенность, особенно в этом году, и я боюсь, что пройдет еще какое-то время, так что пока гастролировать будет сложно. С другой стороны, мы можем работать над новой музыкой, и это можно делать на расстоянии – посылать друг другу файлы, идеи. Это то, чем мы можем заниматься, и чем мы занимались весь последний год, 2020-й. Мы перебрасывались электронными письмами с файлами, вот так. Так что мы изо всех сил постарались сконцентрироваться на новом материале – его сочинении, обсуждении. А с вирусом что мы можем поделатьx Что мы можем о нем сказатьx Повлиял ли он на новую музыку… Думаю, да, но с другой стороны, сложно сказать, потому что мы все еще над ней работаем. Ее сложно комментировать. Думаю, надо некоторое время подождать. Когда она будет полностью готова, может, мы сможем сказать, что там за влияния. Но сейчас это трудно.