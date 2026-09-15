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Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка

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Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 1
Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 2
Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 3
Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
THE SCENE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 3
  • Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588550812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
THE SCENE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Back in the Bizz, MC Thunder, The Devil Within, Banshee, The Scene, VIP, Shallows, Nightlife, X, Age, Frances, Rooftop, Calling
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка

Переиздание альбома The Scene 2017 года немецкой электронной группы Electric Callboy. Лимитированное издание на прозрачном/фиолетовом виниле с брызгами.. Основанные в 2010 году, Electric Callboy (ранее Eskimo Callboy) за первые десять лет существования наделали немало шума, завоевав бесчисленное количество наград, возглавив альбомные чарты Германии (номер 1!), Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Бельгии и Великобритании, получив золотую награду за 200 000 проданных копий сингла Hypa Hypa аншлаговые концерты по всему миру по всему миру. На их нынешнее мировое турне было продано более 120 000 билетов, включая 17 аншлаговых концертов в США и Канаде. Кроме того, Electric Callboy также является заметной силой в Интернете, о чем свидетельствуют его более 150 миллионов просмотров видео и 673 000 подписчиков на YouTube, более 500 000 подписчиков в социальных сетях и 2.2 миллиона слушателей ежемесячно на Spotify.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588550812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
THE SCENE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Back in the Bizz, MC Thunder, The Devil Within, Banshee, The Scene, VIP, Shallows, Nightlife, X, Age, Frances, Rooftop, Calling
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание альбома The Scene 2017 года немецкой электронной группы Electric Callboy. Лимитированное издание на прозрачном/фиолетовом виниле с брызгами.. Основанные в 2010 году, Electric Callboy (ранее Eskimo Callboy) за первые десять лет существования наделали немало шума, завоевав бесчисленное количество наград, возглавив альбомные чарты Германии (номер 1!), Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Бельгии и Великобритании, получив золотую награду за 200 000 проданных копий сингла Hypa Hypa аншлаговые концерты по всему миру по всему миру. На их нынешнее мировое турне было продано более 120 000 билетов, включая 17 аншлаговых концертов в США и Канаде. Кроме того, Electric Callboy также является заметной силой в Интернете, о чем свидетельствуют его более 150 миллионов просмотров видео и 673 000 подписчиков на YouTube, более 500 000 подписчиков в социальных сетях и 2.2 миллиона слушателей ежемесячно на Spotify.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Callboy - The Scene (coloured) (0196588550812) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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