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Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка

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Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка - фото 1
Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка - фото 2
Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vladimir Cosma
Альбом (сингл)
Ses plus belles chansons
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка - фото 1
  • Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка - фото 2
  • Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974564268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vladimir Cosma
Альбом (сингл)
Ses plus belles chansons
Жанр
Шансон
Трек-лист
Reality - Richard Sanderson, En Revant - Claire Keim, Get it Together - Chantale Curtis, Destinee - Guy Marchand, Laisse-moi rever - Lara Fabian, L'amour en Heritage - Nana Mouskouri, Le Ciel, La Terre et L'Eau - Isabelle Aubret, Maldonne - Christiane Legrand, Play a Little Game - F.R. David, You call it love - Karoline Kruger, Pleure Pas La Bouche Pleine - Marino Marini, Les Malheurs d'Alfred - Pierre Richard, Ballade De Clerambard - Marie Laforet, Maybe In Time - Reginald, Je N'ai Pas Dit Mon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка

Впервые все самые известные песни знаменитого кинокомпозитора Владимира Косма на двойном виниле



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974564268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vladimir Cosma
Альбом (сингл)
Ses plus belles chansons
Жанр
Шансон
Трек-лист
Reality - Richard Sanderson, En Revant - Claire Keim, Get it Together - Chantale Curtis, Destinee - Guy Marchand, Laisse-moi rever - Lara Fabian, L'amour en Heritage - Nana Mouskouri, Le Ciel, La Terre et L'Eau - Isabelle Aubret, Maldonne - Christiane Legrand, Play a Little Game - F.R. David, You call it love - Karoline Kruger, Pleure Pas La Bouche Pleine - Marino Marini, Les Malheurs d'Alfred - Pierre Richard, Ballade De Clerambard - Marie Laforet, Maybe In Time - Reginald, Je N'ai Pas Dit Mon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Впервые все самые известные песни знаменитого кинокомпозитора Владимира Косма на двойном виниле


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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