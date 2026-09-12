Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vladimir Cosma
Альбом (сингл)
Ses plus belles chansons
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 665015
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Загружаем...
3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974564268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vladimir Cosma
Альбом (сингл)
Ses plus belles chansons
Жанр
Шансон
Трек-лист
Reality - Richard Sanderson, En Revant - Claire Keim, Get it Together - Chantale Curtis, Destinee - Guy Marchand, Laisse-moi rever - Lara Fabian, L'amour en Heritage - Nana Mouskouri, Le Ciel, La Terre et L'Eau - Isabelle Aubret, Maldonne - Christiane Legrand, Play a Little Game - F.R. David, You call it love - Karoline Kruger, Pleure Pas La Bouche Pleine - Marino Marini, Les Malheurs d'Alfred - Pierre Richard, Ballade De Clerambard - Marie Laforet, Maybe In Time - Reginald, Je N'ai Pas Dit Mon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка
Впервые все самые известные песни знаменитого кинокомпозитора Владимира Косма на двойном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974564268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vladimir Cosma
Альбом (сингл)
Ses plus belles chansons
Жанр
Шансон
Трек-лист
Reality - Richard Sanderson, En Revant - Claire Keim, Get it Together - Chantale Curtis, Destinee - Guy Marchand, Laisse-moi rever - Lara Fabian, L'amour en Heritage - Nana Mouskouri, Le Ciel, La Terre et L'Eau - Isabelle Aubret, Maldonne - Christiane Legrand, Play a Little Game - F.R. David, You call it love - Karoline Kruger, Pleure Pas La Bouche Pleine - Marino Marini, Les Malheurs d'Alfred - Pierre Richard, Ballade De Clerambard - Marie Laforet, Maybe In Time - Reginald, Je N'ai Pas Dit Mon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Впервые все самые известные песни знаменитого кинокомпозитора Владимира Косма на двойном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Vladimir Cosma - Ses Plus Belles Chansons (3596974564268) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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