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Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка

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Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 1
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 2
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 3
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 4
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 5
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 6
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 7
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 8
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Endless Summer Vacation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 1
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 2
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 3
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 4
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 5
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 6
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 7
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 8
  • Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587813413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Endless Summer Vacation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Flowers, Jaded, Rose Colored Lenses, Thousand Miles, You, Handstand, River, Violet Chemistry, Muddy Feet, Wildcard, Island, Wonder Woman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом американской певицы Майли Сайрус, релиз которого состоялся 10 марта 2023 года. Данный альбом является дебютным релизом под руководством лейбла Columbia Records, с которым Майли подписала контракт в 2021 году, после ухода из RCA Records.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587813413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Endless Summer Vacation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Flowers, Jaded, Rose Colored Lenses, Thousand Miles, You, Handstand, River, Violet Chemistry, Muddy Feet, Wildcard, Island, Wonder Woman
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Восьмой студийный альбом американской певицы Майли Сайрус, релиз которого состоялся 10 марта 2023 года. Данный альбом является дебютным релизом под руководством лейбла Columbia Records, с которым Майли подписала контракт в 2021 году, после ухода из RCA Records.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (0196587813413) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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