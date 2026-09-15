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5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка

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5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
In Person
Жанр
Smooth jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665002
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
In Person
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
The Right Time, Whatd I Say, Yes Indeed!, The Spirit-Feel, Frenesi, Drown In My Own Tears, Tell The Truth
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Right Time, Whatd I Say, Yes Indeed!, The Spirit-Feel, Frenesi, Drown In My Own Tears, Tell The Truth

Отзывы о товаре 5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
In Person
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
The Right Time, Whatd I Say, Yes Indeed!, The Spirit-Feel, Frenesi, Drown In My Own Tears, Tell The Truth
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Right Time, Whatd I Say, Yes Indeed!, The Spirit-Feel, Frenesi, Drown In My Own Tears, Tell The Truth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149622193, Charles, Ray, In Person (Analogue) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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