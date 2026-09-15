Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка
Со времен работы в Mahavishnu Orchestra Джона Маклафлина (1971-1973 гг.) барабанщик Билли Кобэм является одним из великих героев электрического фьюжн-джаза. альбом Total Eclipse стал его третьим лидерским альбомом за несколько месяцев, и вновь он сам сочинил все композиции. Уже первая сюита под названием Solarization (продолжительностью 11 минут) демонстрирует широкий и довольно сложный стилистический спектр. Музыка Кобэма скачет от высокоэнергетического джаз-рока с выверенной гитарой и громовыми барабанными залпами до идиосинкразических фортепианных или духовых импровизаций. Здесь есть и плавные электрические латиноамериканские грувы, и захватывающие фанковые номера. Собранная Кобэмом группа полна виртуозов. Одни только имена трех человек в секции рожков - Майкл Брекер, Рэнди Брекер, Гленн Феррис - сами по себе являются ярким примером. А сам 30-летний лидер группы воплотил в себе высший пилотаж джаз-роковой ударной техники - плотность его ритмических последовательностей сенсационна и сегодня. Этим альбомом исключительный барабанщик порадовал всех поклонников высококлассного фьюжн-звучания в духе Weather Report или Return To Forever.
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