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Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка

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Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 1
Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 2
Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 3
Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Cobham
Альбом (сингл)
Total Eclipse
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664996
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Cobham
Альбом (сингл)
Total Eclipse
Трек-лист
I Solarization, A1-II Second Phase, A1-III Crescent Sun, A1-IV Voyage, A1-V Solarization-Recapitulation, Lunarputians, Total Eclipse, Bandits, Moon Germs, The Moon Aint Made Of Green Cheese, Sea Of Tranquility Last Frontier
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка

Со времен работы в Mahavishnu Orchestra Джона Маклафлина (1971-1973 гг.) барабанщик Билли Кобэм является одним из великих героев электрического фьюжн-джаза. альбом Total Eclipse стал его третьим лидерским альбомом за несколько месяцев, и вновь он сам сочинил все композиции. Уже первая сюита под названием Solarization (продолжительностью 11 минут) демонстрирует широкий и довольно сложный стилистический спектр. Музыка Кобэма скачет от высокоэнергетического джаз-рока с выверенной гитарой и громовыми барабанными залпами до идиосинкразических фортепианных или духовых импровизаций. Здесь есть и плавные электрические латиноамериканские грувы, и захватывающие фанковые номера. Собранная Кобэмом группа полна виртуозов. Одни только имена трех человек в секции рожков - Майкл Брекер, Рэнди Брекер, Гленн Феррис - сами по себе являются ярким примером. А сам 30-летний лидер группы воплотил в себе высший пилотаж джаз-роковой ударной техники - плотность его ритмических последовательностей сенсационна и сегодня. Этим альбомом исключительный барабанщик порадовал всех поклонников высококлассного фьюжн-звучания в духе Weather Report или Return To Forever.

Отзывы о товаре Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Cobham
Альбом (сингл)
Total Eclipse
Трек-лист
I Solarization, A1-II Second Phase, A1-III Crescent Sun, A1-IV Voyage, A1-V Solarization-Recapitulation, Lunarputians, Total Eclipse, Bandits, Moon Germs, The Moon Aint Made Of Green Cheese, Sea Of Tranquility Last Frontier
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Со времен работы в Mahavishnu Orchestra Джона Маклафлина (1971-1973 гг.) барабанщик Билли Кобэм является одним из великих героев электрического фьюжн-джаза. альбом Total Eclipse стал его третьим лидерским альбомом за несколько месяцев, и вновь он сам сочинил все композиции. Уже первая сюита под названием Solarization (продолжительностью 11 минут) демонстрирует широкий и довольно сложный стилистический спектр. Музыка Кобэма скачет от высокоэнергетического джаз-рока с выверенной гитарой и громовыми барабанными залпами до идиосинкразических фортепианных или духовых импровизаций. Здесь есть и плавные электрические латиноамериканские грувы, и захватывающие фанковые номера. Собранная Кобэмом группа полна виртуозов. Одни только имена трех человек в секции рожков - Майкл Брекер, Рэнди Брекер, Гленн Феррис - сами по себе являются ярким примером. А сам 30-летний лидер группы воплотил в себе высший пилотаж джаз-роковой ударной техники - плотность его ритмических последовательностей сенсационна и сегодня. Этим альбомом исключительный барабанщик порадовал всех поклонников высококлассного фьюжн-звучания в духе Weather Report или Return To Forever.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Cobham - Total Eclipse (Analogue) (4260019716071) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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