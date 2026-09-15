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Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка

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Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 1
Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 2
Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 3
Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 4
Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Matthieu Bordenave
Альбом (сингл)
The Blue Land
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 1
  • Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 2
  • Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 3
  • Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 4
  • Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458993011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Matthieu Bordenave
Альбом (сингл)
The Blue Land
Жанр
Jazz
Трек-лист
La porte entrouverte, The Blue Land, Compassion, Cyrus, Refraction, Distance, Three Four, Timbre, Three Peaks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка

The Blue Land - новый альбом французского саксофониста Матье Борденава в качестве лидера группы. Издание на виниле. Вслед за своим дебютным альбомом "La Travers?e" саксофонист Матье Борденав расширяет свое трио с немецким пианистом Флорианом Вебером и французским басистом Патрисом Море, добавив в него уникальную чувствительность барабанщика Джеймса Мэддрена, чей настойчивый пульс обеспечивает ловкий контрапункт своеобразному звучанию группы. В дополнение к одухотворенному и острому исполнению «Compassion» Джона Колтрейна, квартет исполняет восемь оригинальных композиций Борденава, которые наводят мосты между динамикой камерного джаза и пост-свинговыми конструкциями. Особенное звучание инструментов Вебера и Борденава, которого можно услышать на тенор- и сопрано-саксофоне, плавно сливается, сплетая неожиданные линии над отзывчивой ритм-секцией. "The Blue Land" был записан в Перн-ле-Фонтен в 2022 году и спродюсирован Манфредом Айхером.

Отзывы о товаре Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458993011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Matthieu Bordenave
Альбом (сингл)
The Blue Land
Жанр
Jazz
Трек-лист
La porte entrouverte, The Blue Land, Compassion, Cyrus, Refraction, Distance, Three Four, Timbre, Three Peaks
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Blue Land - новый альбом французского саксофониста Матье Борденава в качестве лидера группы. Издание на виниле. Вслед за своим дебютным альбомом "La Travers?e" саксофонист Матье Борденав расширяет свое трио с немецким пианистом Флорианом Вебером и французским басистом Патрисом Море, добавив в него уникальную чувствительность барабанщика Джеймса Мэддрена, чей настойчивый пульс обеспечивает ловкий контрапункт своеобразному звучанию группы. В дополнение к одухотворенному и острому исполнению «Compassion» Джона Колтрейна, квартет исполняет восемь оригинальных композиций Борденава, которые наводят мосты между динамикой камерного джаза и пост-свинговыми конструкциями. Особенное звучание инструментов Вебера и Борденава, которого можно услышать на тенор- и сопрано-саксофоне, плавно сливается, сплетая неожиданные линии над отзывчивой ритм-секцией. "The Blue Land" был записан в Перн-ле-Фонтен в 2022 году и спродюсирован Манфредом Айхером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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