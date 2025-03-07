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The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка

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The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка - фото 1
The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Ohio Players
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка - фото 1
  • The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664896
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597906196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Ohio Players
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
This Is Nowhere, Don’t Let Me Go, Beautiful People (Stay High), On The Game, Only Love, Candy And Her Friends, I Forgot To Be Your Lover, Please Me (Till I’m Satisfied), You’ll Pay, Paper Crown, Live Till I Die, Read Em And Weep, Fever Tree, Everytime You Leave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка

Американский рок-дуэт The Black Keys, обладатель нескольких премий «Грэмми», представляет свой 12-й студийный альбом «Ohio Players». Издание виниле. "Ohio Players", является данью уважения культовой фанк-группе из Дейтона, штат Огайо, носящей такое же название. На этом альбоме Дэн Ауэрбах и Патрик Карни объединились со множеством друзей и коллег-музыкантов. Среди них Дэн "The Automator" Накамура, Бек, Ноэль Галлахер, Грег Кёрстин и другие. Создавая альбом, Карни осознал потенциал вовлечения своих друзей в процесс создания музыки, что усилило дух сотрудничества. Ауэрбах разделял аналогичную точку зрения, полагая, что сотрудничество не лишило их музыкальной индивидуальности, а, скорее, добавило музыке особый оттенок. Несмотря на это, на заключительных этапах работы над альбомом он снова стал более личным проектом, который в конечном итоге завершили только Карни и Ауэрбах.

Отзывы о товаре The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка

07.03.2025
Олег

Достоинства:
Двенадцатый альбом дуэта Black Keys выпущен 5 апреля 2024 г . Пластинка выпущена в Нидерландах . Оформление обложки красочное . Звучание массы хорошее , без шумов

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Они как играли гаражный рок с элементами блюза, буги и соула, так и продолжают его играть . Цена в Котофото приемлемая . Поклонники группы после приобретения не разочаруются .



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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597906196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Ohio Players
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
This Is Nowhere, Don’t Let Me Go, Beautiful People (Stay High), On The Game, Only Love, Candy And Her Friends, I Forgot To Be Your Lover, Please Me (Till I’m Satisfied), You’ll Pay, Paper Crown, Live Till I Die, Read Em And Weep, Fever Tree, Everytime You Leave
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Американский рок-дуэт The Black Keys, обладатель нескольких премий «Грэмми», представляет свой 12-й студийный альбом «Ohio Players». Издание виниле. "Ohio Players", является данью уважения культовой фанк-группе из Дейтона, штат Огайо, носящей такое же название. На этом альбоме Дэн Ауэрбах и Патрик Карни объединились со множеством друзей и коллег-музыкантов. Среди них Дэн "The Automator" Накамура, Бек, Ноэль Галлахер, Грег Кёрстин и другие. Создавая альбом, Карни осознал потенциал вовлечения своих друзей в процесс создания музыки, что усилило дух сотрудничества. Ауэрбах разделял аналогичную точку зрения, полагая, что сотрудничество не лишило их музыкальной индивидуальности, а, скорее, добавило музыке особый оттенок. Несмотря на это, на заключительных этапах работы над альбомом он снова стал более личным проектом, который в конечном итоге завершили только Карни и Ауэрбах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.03.2025
Олег

Достоинства:
Двенадцатый альбом дуэта Black Keys выпущен 5 апреля 2024 г . Пластинка выпущена в Нидерландах . Оформление обложки красочное . Звучание массы хорошее , без шумов

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Они как играли гаражный рок с элементами блюза, буги и соула, так и продолжают его играть . Цена в Котофото приемлемая . Поклонники группы после приобретения не разочаруются .


Купить The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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