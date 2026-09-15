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Chet Baker & Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker & Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка

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Chet Baker &amp; Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker &amp; Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker &amp; Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker; Russ Freeman
Альбом (сингл)
Quartet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker &amp; Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker &amp; Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker &amp; Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker & Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker; Russ Freeman
Альбом (сингл)
Quartet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Nest, Fan Tan, Summer Sketch, Home, Say When, Lush Life, Amblin, Hugo Hurwhey
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker & Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Nest, Fan Tan, Summer Sketch, Home, Say When, Lush Life, Amblin, Hugo Hurwhey

Отзывы о товаре Chet Baker & Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker; Russ Freeman
Альбом (сингл)
Quartet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Nest, Fan Tan, Summer Sketch, Home, Say When, Lush Life, Amblin, Hugo Hurwhey
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Nest, Fan Tan, Summer Sketch, Home, Say When, Lush Life, Amblin, Hugo Hurwhey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker & Russ Freeman - Quartet (8436569191101) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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