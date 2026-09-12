Миксер BQ MX420 серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Миксер BQ MX420 серый
Миксер BQ — это идеальный помощник на вашей кухне, сочетая в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот ручной миксер оснащен мощным двигателем мощностью 500 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное смешивание ингредиентов. Пять скоростей позволяют выбирать оптимальный режим для разных кулинарных задач, а наличие турборежима поможет справиться с самыми сложными рецептами. В комплекте идет 4 насадки, расширяющие возможности миксера и позволяющие выполнять различные задачи — от взбивания до замешивания теста. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Объем чаши составляет 0.5 литра, что подходит для приготовления небольших порций или работы с небольшими объемами продуктов. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную свободу действий на кухне. Эргономичный дизайн и серый цвет корпуса делают миксер BQ не только функциональным прибором, но и стильным дополнением вашего кухонного интерьера. Этот прибор станет незаменимым помощником для тех, кто любит готовить с минимальными затратами усилий и максимальным комфортом.
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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