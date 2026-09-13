Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый
Миксер VITEK VT-1490 оснащен электронной панелью управления, которая позволит установить подходящую среди 5 скоростей и активировать турборежим для повышения производительности. Нажатием на специальную кнопку вы отсоедините насадку. Подключите 1.2-метровый шнур к сети напряжением 220-240В и начинайте использование прибора. Миксер VITEK VT-1490 комплектуется крюками, которые помогут в приготовлении теста. Венчики из хромированного металла не окисляются при взаимодействии с содержимым и не воздействуют на вкусовые свойства. Пластиковый корпус белого цвета очищается от любых пятен за считанные минуты. Мощность в 600 Вт ускоряет взбивание и смешивание ингредиентов.
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Теги товара: пластиковые
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Теги товара: пластиковые
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