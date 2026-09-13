Миксер BQ MX420 Белый
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Характеристики
Описание товара Миксер BQ MX420 Белый
Миксер BQ – это надежный и функциональный инструмент для вашей кухни, созданный для тех, кто ценит простоту и эффективность в приготовлении пищи. Этот ручной миксер сочетает в себе легкость и мощность, что делает его идеальным выбором для любых задач. С весом всего 0,9 кг, миксер BQ удобен в использовании и хранении, не занимает много места и не утомляет руку даже при длительном использовании. Длина сетевого шнура 1,1 метра позволяет свободно маневрировать на кухне, не ограничивая ваши движения. Мощность в 500 Вт обеспечивает высокую производительность, позволяя быстро взбивать и смешивать ингредиенты. Устройство оснащено пятью скоростными режимами, дающими возможность выбирать оптимальные параметры для различных ингредиентов и кулинарных задач. Помимо этого, наличие турборежима позволяет ускорить процесс смешивания, что особенно удобно для густых смесей. Миксер BQ комплектуется четырьмя насадками, расширяющими его функциональность и позволяющими справляться с разнообразными кулинарными задачами. Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, который не только стильно выглядит, но и обеспечивает надежность и долговечность устройства. Достойный выбор для любой кухни, миксер BQ станет вашим надежным помощником в приготовлении самых разнообразных блюд, от легких соусов и кремов до более сложных кулинарных шедевров.
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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