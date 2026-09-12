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Миксер ручной Vitek VT-1423 W 600Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер ручной Vitek VT-1423 W 600Вт белый

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Миксер ручной Vitek VT-1423 W 600Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703388
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1.27

Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1423 W 600Вт белый

Ручной миксер; мощность 600 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Vitek VT-1423 W 600Вт белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Материал чаши
нет
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Описание
Ручной миксер; мощность 600 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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