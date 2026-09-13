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Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый

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Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 1
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 2
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 3
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 4
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 5
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 6
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 7
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 8
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 9
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 10
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 11
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 12
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 13
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 14
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 15
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 16
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 17
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 18
Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 1
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 2
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 3
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 4
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 5
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 6
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 7
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 8
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 9
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 10
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 11
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 12
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 13
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 14
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 15
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 16
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 17
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 18
  • Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703668
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.24

Описание товара Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый

Тип ручной / Мощность 500 Вт



Теги товара: 500 вт, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Hyundai HYM-H4511 500Вт красный/серый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Описание
Тип ручной / Мощность 500 Вт


Теги товара: 500 вт, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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