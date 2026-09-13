Миксер BQ MX420 Синий
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Характеристики
Описание товара Миксер BQ MX420 Синий
Миксер BQ – это надежный и функциональный кухонный помощник, который станет незаменимым устройством на вашей кухне. Этот ручной миксер, выполненный в стильном синем цвете, сочетает в себе удобство использования и высокую производительность. Он оснащен мощным двигателем в 500 Вт, который обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя легко справляться с самыми разнообразными кулинарными задачами. Миксер имеет 5 скоростных режимов, что даёт возможность адаптировать скорость вращения в зависимости от типа ингредиентов и требуемой консистенции. Для быстрого достижения нужного результата предусмотрен турборежим. Изготовленный из прочного пластика, миксер обладает легким весом (всего 1,203 кг), что делает его удобным в использовании и хранении. Прибор снабжен четырьмя насадками, которые расширяют его функциональность и позволяют взбивать, смешивать и замешивать самые разные ингредиенты. Объем чаши составляет 0,5 л, что идеально подходит для небольших порций и быстрого приготовления. Длина сетевого шнура 1 метр обеспечивает достаточную свободу действий при работе с миксером. Миксер BQ – это сочетание современного дизайна, простоты управления и высокой эффективности, который станет отличным приобретением для любой кухни.
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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Теги товара: 500 вт, пластиковые
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