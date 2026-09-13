Top.Mail.Ru
Миксер BQ MX423 белый /серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер BQ MX423 белый /серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер BQ MX423 белый /серебристый - фото 1
Миксер BQ MX423 белый /серебристый - фото 2
Миксер BQ MX423 белый /серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый, серебристый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
4
  • Миксер BQ MX423 белый /серебристый - фото 1
  • Миксер BQ MX423 белый /серебристый - фото 2
  • Миксер BQ MX423 белый /серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719651
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый, серебристый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Нет
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, кг.
1.29

Описание товара Миксер BQ MX423 белый /серебристый

Миксер BQ — это надежный и стильный помощник на вашей кухне. Этот ручной миксер мощностью 500 Вт выполнен в элегантных белых и серебристых тонах, сочетая в себе металл и пластик для прочности и легкости. С пятью доступными скоростями и турборежимом, он позволит вам быстро и качественно справиться с любыми задачами по приготовлению блюд. В комплект входит 4 насадки, обеспечивающие универсальность использования, будь то взбивание яиц, замешивание теста или приготовление кремов. Несмотря на отсутствие вращающейся чаши и дисплея, миксер прост и удобен в эксплуатации. Компактный и легкий (вес всего 1,1 кг), он не займет много места на вашей кухне, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечит свободу движений и удобство в использовании. Миксер BQ — это сочетание элегантного дизайна, мощности и функциональности для вашего кулинарного творчества.



Теги товара: 500 вт

Отзывы о товаре Миксер BQ MX423 белый /серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый, серебристый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Чаша
Нет
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка для взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ — это надежный и стильный помощник на вашей кухне. Этот ручной миксер мощностью 500 Вт выполнен в элегантных белых и серебристых тонах, сочетая в себе металл и пластик для прочности и легкости. С пятью доступными скоростями и турборежимом, он позволит вам быстро и качественно справиться с любыми задачами по приготовлению блюд. В комплект входит 4 насадки, обеспечивающие универсальность использования, будь то взбивание яиц, замешивание теста или приготовление кремов. Несмотря на отсутствие вращающейся чаши и дисплея, миксер прост и удобен в эксплуатации. Компактный и легкий (вес всего 1,1 кг), он не займет много места на вашей кухне, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечит свободу движений и удобство в использовании. Миксер BQ — это сочетание элегантного дизайна, мощности и функциональности для вашего кулинарного творчества.


Теги товара: 500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер BQ MX423 белый /серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...