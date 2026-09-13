Миксер BQ MX423 белый /серебристый
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Характеристики
Описание товара Миксер BQ MX423 белый /серебристый
Миксер BQ — это надежный и стильный помощник на вашей кухне. Этот ручной миксер мощностью 500 Вт выполнен в элегантных белых и серебристых тонах, сочетая в себе металл и пластик для прочности и легкости. С пятью доступными скоростями и турборежимом, он позволит вам быстро и качественно справиться с любыми задачами по приготовлению блюд. В комплект входит 4 насадки, обеспечивающие универсальность использования, будь то взбивание яиц, замешивание теста или приготовление кремов. Несмотря на отсутствие вращающейся чаши и дисплея, миксер прост и удобен в эксплуатации. Компактный и легкий (вес всего 1,1 кг), он не займет много места на вашей кухне, а длина сетевого шнура в 1 метр обеспечит свободу движений и удобство в использовании. Миксер BQ — это сочетание элегантного дизайна, мощности и функциональности для вашего кулинарного творчества.
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Теги товара: 500 вт
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Теги товара: 500 вт
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