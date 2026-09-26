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Миксер Bosch MFQ36400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQ36400

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Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 1
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 2
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 3
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 4
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 5
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 6
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 7
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 8
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 9
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 10
Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 1
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 2
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 3
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 4
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 5
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 6
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 7
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 8
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 9
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 10
  • Миксер BOSCH MFQ36400 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
3 810 руб.  6 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614833
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Размеры в упаковке, см
23х20х18
Вес, кг.
2

Описание товара Миксер Bosch MFQ36400

Миксер Bosch MFQ 36400 выполнен из высококачественного пластика белого цвета. В комплект входит насадка-венчик для блюд легкой и средней текстуры.Спиралевидная насадка-крюк предназначена для приготовления густого теста на пельмени. Насадки удобно снимаются с помощью специальной кнопки на ручке прибора.

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36400




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Описание
Миксер Bosch MFQ 36400 выполнен из высококачественного пластика белого цвета. В комплект входит насадка-венчик для блюд легкой и средней текстуры.Спиралевидная насадка-крюк предназначена для приготовления густого теста на пельмени. Насадки удобно снимаются с помощью специальной кнопки на ручке прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Bosch MFQ36400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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