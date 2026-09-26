Миксер Bosch MFQ36400
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%3 810 руб. 6 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614833
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х20х18
Вес, кг.
2
Описание товара Миксер Bosch MFQ36400
Миксер Bosch MFQ 36400 выполнен из высококачественного пластика белого цвета. В комплект входит насадка-венчик для блюд легкой и средней текстуры.Спиралевидная насадка-крюк предназначена для приготовления густого теста на пельмени. Насадки удобно снимаются с помощью специальной кнопки на ручке прибора.
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Миксер Bosch MFQ 36400 выполнен из высококачественного пластика белого цвета. В комплект входит насадка-венчик для блюд легкой и средней текстуры.Спиралевидная насадка-крюк предназначена для приготовления густого теста на пельмени. Насадки удобно снимаются с помощью специальной кнопки на ручке прибора.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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