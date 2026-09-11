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Миксер ручной Centek CT-1126 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер ручной Centek CT-1126

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Миксер ручной Centek CT-1126 - фото 1
Миксер ручной Centek CT-1126 - фото 2
Миксер ручной Centek CT-1126 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
  • Миксер ручной Centek CT-1126 - фото 1
  • Миксер ручной Centek CT-1126 - фото 2
  • Миксер ручной Centek CT-1126 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478878
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Миксер
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара Миксер ручной Centek CT-1126

Режим «Турбо». Плавный старт. Пара насадок для взбивания. Пара насадок для замешивания. Кнопка освобождения насадок.

Отзывы о товаре Миксер ручной Centek CT-1126




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Миксер
Описание
Режим «Турбо». Плавный старт. Пара насадок для взбивания. Пара насадок для замешивания. Кнопка освобождения насадок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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