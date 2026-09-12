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Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий

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Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 1
Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 2
Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 3
Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 4
Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 5
Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.4
  • Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 1
  • Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 2
  • Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 3
  • Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 4
  • Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 5
  • Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664563
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.4
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
диск/решетка для фарша, для «кеббе», для домашней колбасы, для нарезки овощей (3 шт)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х24
Вес, кг.
3.2

Описание товара Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий

Мясорубка BQ — это надежный и эффективный прибор для вашей кухни, разработанный для быстрого и качественного измельчения мяса и других продуктов. Легкая в использовании и обслуживании, эта модель станет незаменимым помощником в приготовлении домашних блюд. С мощностью 2100 Вт и высокой производительностью 2,4 кг в минуту, мясорубка BQ обеспечит быстрое и эффективное измельчение, экономя ваше время и усилия на кухне. Корпус и лоток выполнены из прочного пластика, что делает прибор легким и удобным в перемещении, так как его вес составляет всего 2,65 кг. Мясорубка оснащена системой защиты двигателя от перегрузки, что гарантирует длительный срок службы устройства. Благодаря системе реверса, вы сможете легко справляться с заклиниванием продуктов в процессе работы. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, что дает свободу в расположении устройства на кухне. Прибор работает непрерывно в течение 5 минут, после чего ему потребуется короткий отдых. Эргономичный дизайн в белом цвете делает мясорубку стильным дополнением к любому интерьеру кухни. Мясорубка BQ — это сочетание функциональности, мощности и современного дизайна для вашего комфорта и удовольствия в процессе готовки.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.4
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
диск/решетка для фарша, для «кеббе», для домашней колбасы, для нарезки овощей (3 шт)
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Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка BQ — это надежный и эффективный прибор для вашей кухни, разработанный для быстрого и качественного измельчения мяса и других продуктов. Легкая в использовании и обслуживании, эта модель станет незаменимым помощником в приготовлении домашних блюд. С мощностью 2100 Вт и высокой производительностью 2,4 кг в минуту, мясорубка BQ обеспечит быстрое и эффективное измельчение, экономя ваше время и усилия на кухне. Корпус и лоток выполнены из прочного пластика, что делает прибор легким и удобным в перемещении, так как его вес составляет всего 2,65 кг. Мясорубка оснащена системой защиты двигателя от перегрузки, что гарантирует длительный срок службы устройства. Благодаря системе реверса, вы сможете легко справляться с заклиниванием продуктов в процессе работы. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, что дает свободу в расположении устройства на кухне. Прибор работает непрерывно в течение 5 минут, после чего ему потребуется короткий отдых. Эргономичный дизайн в белом цвете делает мясорубку стильным дополнением к любому интерьеру кухни. Мясорубка BQ — это сочетание функциональности, мощности и современного дизайна для вашего комфорта и удовольствия в процессе готовки.


Теги товара: пластиковые
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Доставка
Отзывы


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