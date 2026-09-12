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Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1" dk.grey (Y22L01P01101R3C7D51) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1" dk.grey (Y22L01P01101R3C7D51)

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Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 6
Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Kvadra Nau LE14U
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 2
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 3
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 4
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 5
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 6
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1&quot; dk.grey (Y22L01P01101R_3C7D51) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661713
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Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LE14U
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
1.56

Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1" dk.grey (Y22L01P01101R3C7D51)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Kvadra Nau LE14U ориентирован на пользователей, которым нужен доступный мобильный компьютер для базовых задач. Устройство отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и учебы. Модель позиционируется как бюджетное решение для домашнего использования или в качестве второго компьютера для поездок.

Процессор, видеокарта и производительность

Компактный ноутбук оснащен энергоэффективным процессором Intel Celeron N4020 с двумя ядрами и встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация обеспечивает базовую производительность для офисных приложений, работы в браузере и воспроизведения медиаконтента. Система справляется с повседневными задачами, но не предназначена для ресурсоемких приложений или современных игр.

Экран и комфорт работы

14.1-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое изображение для работы с текстом и просмотра видео. IPS-матрица гарантирует хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневного использования. Матовое покрытие экрана минимизирует блики при работе при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

В конфигурации представлено 4 ГБ оперативной памяти, что достаточно для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. Встроенный SSD-накопитель емкостью 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус темно-серого цвета выполнен из прочного пластика. Небольшой вес и тонкий профиль делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно, что особенно важно при использовании в тихих помещениях. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении базовых задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету, а Bluetooth позволяет использовать беспроводные аксессуары. Предустановленная операционная система Windows 10 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели следует учитывать ограниченные возможности апгрейда и базовый уровень производительности. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, но не справится с требовательными задачами. Рекомендуется рассмотреть модели с более мощным процессором и большим объемом памяти, если планируется работа с тяжелыми приложениями или частая многозадачность.

Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1" dk.grey (Y22L01P01101R3C7D51)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LE14U
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Kvadra Nau LE14U ориентирован на пользователей, которым нужен доступный мобильный компьютер для базовых задач. Устройство отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и учебы. Модель позиционируется как бюджетное решение для домашнего использования или в качестве второго компьютера для поездок.

Процессор, видеокарта и производительность

Компактный ноутбук оснащен энергоэффективным процессором Intel Celeron N4020 с двумя ядрами и встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация обеспечивает базовую производительность для офисных приложений, работы в браузере и воспроизведения медиаконтента. Система справляется с повседневными задачами, но не предназначена для ресурсоемких приложений или современных игр.

Экран и комфорт работы

14.1-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое изображение для работы с текстом и просмотра видео. IPS-матрица гарантирует хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневного использования. Матовое покрытие экрана минимизирует блики при работе при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

В конфигурации представлено 4 ГБ оперативной памяти, что достаточно для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. Встроенный SSD-накопитель емкостью 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус темно-серого цвета выполнен из прочного пластика. Небольшой вес и тонкий профиль делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно, что особенно важно при использовании в тихих помещениях. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении базовых задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету, а Bluetooth позволяет использовать беспроводные аксессуары. Предустановленная операционная система Windows 10 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели следует учитывать ограниченные возможности апгрейда и базовый уровень производительности. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, но не справится с требовательными задачами. Рекомендуется рассмотреть модели с более мощным процессором и большим объемом памяти, если планируется работа с тяжелыми приложениями или частая многозадачность.

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Отзывы


Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1" dk.grey (Y22L01P01101R3C7D51) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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