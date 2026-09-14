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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg

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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 3
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 4
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 5
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 6
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737284
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х8
Вес, кг.
2.62

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg

Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD049 выполнен в черном корпусе весом 1.2 кг из алюминия. Защищенная конструкция по стандарту MIL-STD 810H не боится ударов, вибрации, пыли, перепадов температуры. Верхняя крышка раскрывается на угол до 180° и прочно фиксируется в заданном положении. Процессор AMD Ryzen AI 5 430 с алгоритмами искусственного интеллекта совместно с 16 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу портативного компьютера без зависаний в режиме многозадачности. SSD-накопитель объемом 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 обеспечивает быструю загрузку программ. На 14-дюймовом экране ASUS Lumina OLED с разрешением 1920x1200 пикселей и яркостью 600 кд/м? отображается четкая красочная картинка. Клавиатура с белой светодиодной подсветкой делает удобным управление в разное время суток. Аудиосистема с технологией Dolby Atmos воспроизводит насыщенный звук. Клавиша Copilot активирует виртуального помощника Microsoft Copilot. Веб-камера 2 Мп (1080p) подходит для регулярных видеоконференций и оснащена функцией распознавания лица. Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD049 поддерживает технологию быстрой зарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD049 выполнен в черном корпусе весом 1.2 кг из алюминия. Защищенная конструкция по стандарту MIL-STD 810H не боится ударов, вибрации, пыли, перепадов температуры. Верхняя крышка раскрывается на угол до 180° и прочно фиксируется в заданном положении. Процессор AMD Ryzen AI 5 430 с алгоритмами искусственного интеллекта совместно с 16 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу портативного компьютера без зависаний в режиме многозадачности. SSD-накопитель объемом 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 обеспечивает быструю загрузку программ. На 14-дюймовом экране ASUS Lumina OLED с разрешением 1920x1200 пикселей и яркостью 600 кд/м? отображается четкая красочная картинка. Клавиатура с белой светодиодной подсветкой делает удобным управление в разное время суток. Аудиосистема с технологией Dolby Atmos воспроизводит насыщенный звук. Клавиша Copilot активирует виртуального помощника Microsoft Copilot. Веб-камера 2 Мп (1080p) подходит для регулярных видеоконференций и оснащена функцией распознавания лица. Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD049 поддерживает технологию быстрой зарядки.
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Отзывы


Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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