Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ)
Современный ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и расширенным разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для работы с графикой, мультизадачности и креативных задач. Благодаря производительному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справляется с ресурсоёмкими программами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный доступ к данным и быстрое включение системы. Операционная система Windows 11 Pro сразу открывает полный набор профессиональных инструментов. Для дополнительного комфорта есть подсветка клавиатуры — работать удобно даже в тёмных помещениях. Встроенный кард-ридер делает работу с фото и видеофайлами простой и быстрой, а сканер отпечатка пальца обеспечивает надёжную защиту ваших данных. Современный аккумулятор Li-lon поддерживает длительную работу без подзарядки, а технология Bluetooth v5.4 гарантирует стабильное беспроводное подключение аксессуаров.
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Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ)