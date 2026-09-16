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Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET)

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Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 1
Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 2
Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 3
Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 4
Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 5
Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 1
  • Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 2
  • Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 3
  • Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 4
  • Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 5
  • Ноутбук HP Probook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 550 руб. 
Начислим 1433 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET)
89 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET)

Мощный ноутбук Hewlett-Packard с 12-ядерным процессором Intel справится даже с ресурсоемкими задачами — будь то работа с объемными проектами или многозадачность. 16-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 порадует четкой детализацией и комфортом для длительного просмотра. SSD на 512 Гб обеспечит невероятную скорость загрузки и много места для всех файлов. 16 Гб оперативной памяти — чтобы любые приложения работали плавно и быстро. Устройство лёгкое для своих возможностей — всего 1,74 кг, его удобно брать с собой в дорогу или на учебу. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в темное время суток. Для быстрой и надёжной разблокировки есть сканер отпечатка пальца. Владельцу доступны два USB Type-C для современных подключений, а благодаря версии Bluetooth v5.3 быстро соедините гаджеты и аксессуары без лишних проводов. Работает ноутбук без операционной системы, поэтому вы сможете установить именно ту, которая вам нужна. Встроенная видеокарта оптимальна для работы, учебы и повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук Hewlett-Packard с 12-ядерным процессором Intel справится даже с ресурсоемкими задачами — будь то работа с объемными проектами или многозадачность. 16-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 порадует четкой детализацией и комфортом для длительного просмотра. SSD на 512 Гб обеспечит невероятную скорость загрузки и много места для всех файлов. 16 Гб оперативной памяти — чтобы любые приложения работали плавно и быстро. Устройство лёгкое для своих возможностей — всего 1,74 кг, его удобно брать с собой в дорогу или на учебу. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в темное время суток. Для быстрой и надёжной разблокировки есть сканер отпечатка пальца. Владельцу доступны два USB Type-C для современных подключений, а благодаря версии Bluetooth v5.3 быстро соедините гаджеты и аксессуары без лишних проводов. Работает ноутбук без операционной системы, поэтому вы сможете установить именно ту, которая вам нужна. Встроенная видеокарта оптимальна для работы, учебы и повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP5ET) - по цене 89550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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