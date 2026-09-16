Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MC0)
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Expertbook B3 Flip
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 120 руб.
В наличии
Код товара: 737620
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88 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3 Flip
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
3.1
Описание товара Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MC0)
ASUS Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D – универсальный 14-дюймовый ноутбук-трансформер с IPS-экраном и процессором Intel Core i5. Он подходит для учебы и работы, сочетая сенсорный экран и функцию "Мультиэкран" для разных задач.
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3 Flip
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D – универсальный 14-дюймовый ноутбук-трансформер с IPS-экраном и процессором Intel Core i5. Он подходит для учебы и работы, сочетая сенсорный экран и функцию "Мультиэкран" для разных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, С сенсорным экраном, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Трансформеры, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MC0) - по цене 88120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MC0)