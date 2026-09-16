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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002)

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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734332
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.95

Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002)

**Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-539D — мощь и стиль для геймеров и профессионалов** Ищете ноутбук, который справится с требовательными играми и многозадачностью? Acer Nitro Lite 16 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Acer Nitro Lite 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H обеспечивает быструю работу и позволяет справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — достаточно для smooth-работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая загрузка системы и приложений:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует высокую скорость работы и достаточно места для хранения ваших файлов. * **Современная графика:** видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти позволит наслаждаться детализированной графикой в играх и при работе с графическими редакторами. * **Яркий и плавный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 180 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение, а также плавность динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** чёрный корпус ноутбука подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. С Acer Nitro Lite 16 вы получите надёжного помощника для игр, работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который отвечает вашим требованиям!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-539D — мощь и стиль для геймеров и профессионалов** Ищете ноутбук, который справится с требовательными играми и многозадачностью? Acer Nitro Lite 16 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Acer Nitro Lite 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H обеспечивает быструю работу и позволяет справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — достаточно для smooth-работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая загрузка системы и приложений:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует высокую скорость работы и достаточно места для хранения ваших файлов. * **Современная графика:** видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти позволит наслаждаться детализированной графикой в играх и при работе с графическими редакторами. * **Яркий и плавный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 180 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение, а также плавность динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** чёрный корпус ноутбука подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. С Acer Nitro Lite 16 вы получите надёжного помощника для игр, работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который отвечает вашим требованиям!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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