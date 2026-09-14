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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032)

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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 16S
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737604
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 16S
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х8
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032)

Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920?1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. В основе устройства 6-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 322 с тактовой частотой 2.5 ГГц и режимом Turbo до 4.4 ГГц. Такой набор характеристик подходит для работы и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 16S
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920?1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. В основе устройства 6-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 322 с тактовой частотой 2.5 ГГц и режимом Turbo до 4.4 ГГц. Такой набор характеристик подходит для работы и учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-032RU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" OLED FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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