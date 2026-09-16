Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0)
**Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming F17! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц — справится даже с самыми требовательными играми и многозадачностью. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — быстрая и плавная работа без зависаний. * **Хранилище:** SSD 512 ГБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 — реалистичная графика и плавный игровой процесс. * **Дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * **Эргономичная клавиатура** с русским языком раскладки и цифровым блоком — удобство при вводе данных и играх. * **Сетевой интерфейс RJ-45** — возможность подключения к проводной сети для стабильного интернет-соединения. * **Стильный дизайн** в сером цвете — ноутбук не только мощный, но и выглядит впечатляюще. ASUS TUF Gaming F17 — это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный и производительный ноутбук для игр. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 17.3 (90NR0MY5-M003R0)