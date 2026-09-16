Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Silver
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737400
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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х8
Вес, кг.
2.58
Описание товара Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Silver
Стильный серебристый ноутбук Infinix создан для тех, кто ценит высокое качество изображения и бесперебойную производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с ярким разрешением 2560x1600 и плавной частотой 120 Гц позволяет наслаждаться каждым кадром — идеально для работы с графикой, учёбы и развлечений. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 на частоте 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быстрый запуск программ и мгновенную работу с задачами любой сложности. SSD-накопитель дарит скорость открытия файлов, а современная конфигурация под управлением DOS даёт свободу выбора ПО.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Стильный серебристый ноутбук Infinix создан для тех, кто ценит высокое качество изображения и бесперебойную производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с ярким разрешением 2560x1600 и плавной частотой 120 Гц позволяет наслаждаться каждым кадром — идеально для работы с графикой, учёбы и развлечений. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 на частоте 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быстрый запуск программ и мгновенную работу с задачами любой сложности. SSD-накопитель дарит скорость открытия файлов, а современная конфигурация под управлением DOS даёт свободу выбора ПО.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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