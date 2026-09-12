Описание товара Оперативная память InnoDisk SODIMM 4GB PC12800 DDR3 (M3S0-4GMJDLPC)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для недорогого апгрейда или ремонта ноутбуков и компактных систем, выпущенных несколько лет назад. Он оптимально подходит для базовых задач: работы с документами, просмотра веб-страниц, использования офисных приложений и лёгкой многозадачности. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с объёмными базами данных этого объёма и поколения памяти будет недостаточно, но он станет отличным решением для оживления старого устройства или замены вышедшей из строя планки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3, что указывает на его принадлежность к предыдущему, но всё ещё распространённому поколению. Это означает совместимость только с материнскими платами и процессорными платформами, оснащёнными слотами именно для DDR3. Форм-фактор SO-DIMM чётко определяет назначение модуля: он создан для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные системы, где используются уменьшенные слоты, и не подойдёт для стандартных настольных компьютеров с разъёмами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является типичным значением для бюджетного сегмента эпохи DDR3. Частота работы памяти соответствует спецификации PC12800, что означает эффективную скорость 1600 МГц. В паре с современным SSD такая память может обеспечить достаточную отзывчивость системы для повседневного использования. Однако в сценариях с большим количеством одновременно открытых программ или вкладок браузера можно столкнуться с нехваткой оперативной памяти, что приведёт к активному использованию файла подкачки и замедлению работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR3 напряжении, обычно это 1.5 В, что гарантирует совместимость и стабильность в широком круге ноутбучных систем. Тайминги и латентность соответствуют типовым значениям для данной частоты. Стоит понимать, что это модуль без поддержки профилей автоматического разгона, таких как XMP, что характерно для большинства ноутбучных решений. Он будет работать на своей номинальной частоте 1600 МГц, если её поддерживает чипсет и процессор ноутбука, а потенциал для ручного разгона, как правило, отсутствует.

Совместимость с платформой

Ключевой момент при выборе — проверка поколения памяти, которое поддерживает ваш ноутбук. Данный модуль DDR3 SO-DIMM совместим с множеством ноутбуков на процессорах Intel Core 2-го, 3-го, 4-го поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и аналогичными платформами AMD того же периода. Перед покупкой обязательно уточните в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот, частоту и тип памяти (некоторые ультрабуки используют память с пониженным напряжением DDR3L), чтобы избежать несовместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом ноутбучном форм-факторе без радиатора охлаждения. Это стандартное решение для планок SO-DIMM, так как в компактных корпусах ноутбуков система охлаждения спроектирована иначе, и нагрев модулей памяти обычно не является критичным фактором при штатных частотах. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует её установку в любой ноутбук с соответствующим слотом, без риска конфликта с другими компонентами. Подсветка или какие-либо декоративные элементы не предусмотрены.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы памяти, который может ощутимо повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если вы планируете расширение, рекомендуется по возможности приобретать точно такую же модель памяти (с совпадающей частотой, таймингами и ревизией чипов) для минимизации рисков нестабильной работы. Установка модулей разного объёма или скорости обычно приводит к работе всех планок в одноканальном режиме на настройках самого медленного из них.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это поколение DDR3, которое физически и электрически несовместимо со слотами DDR4 или DDR5. Убедитесь, что в вашем ноутбуке свободен слот для расширения или что вы заменяете старую планку. Имейте в виду, что многие современные приложения и операционные системы для комфортной работы требуют от 8 ГБ ОЗУ и более, поэтому одной планки на 4 ГБ может быть мало. Данный модуль оптимален как бюджетное решение для конкретного апгрейда старых систем, для сборки нового ПК или для серьёзных рабочих задач следует рассматривать более современные и ёмкие комплекты памяти DDR4 или DDR5.