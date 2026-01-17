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Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный

27 Отзывы
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Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 1
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 2
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 3
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Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 5
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 6
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 7
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 8
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 9
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 10
Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
9
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 1
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 2
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 3
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 4
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 5
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 6
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 7
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 8
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 9
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 10
  • Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660720
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты кнопочное, со смартфона
Звук
моно
Мощность, Вт
9
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
114 x 179 x 100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
436

Описание товара Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный

Портативная акустика Hyundai – это надежное устройство для любителей качественного звука на ходу. Компактная и легкая, с весом всего 0,32 кг, эта колонка обеспечивает мощность звука в 9 Вт. Она идеально подходит для небольших вечеринок, пикников или просто для прослушивания музыки в путешествиях. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.0, что гарантирует стабильную связь с вашими устройствами на расстоянии. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 500 мА·ч и длительностью работы до 5 часов, вы можете наслаждаться любимыми треками без необходимости частой подзарядки. Простой и стильный дизайн в черном цвете из прочного пластика делает колонку Hyundai не только функциональным, но и эстетически приятным устройством. Сигнал/шум соотношение 96 дБ и наличие одного динамика обеспечивают чистый моно звук, который подойдет для различных музыкальных жанров. Портативная колонка Hyundai – это идеальный выбор для тех, кто ценит инновации, стиль и хорошее звучание в компактной упаковке.

Отзывы о товаре Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный

Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
denis v.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже хорошо,так для себя вкл музыку достаточно,покупать не покупать решать вам,я купил
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Жанна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Искала колонку с возможностью подключения микрофона. Подключается все без проблем, но звук какой-то тихий.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,все целое,все работает,я очень довольна,люблю музыку слушать,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Вадим Щербинин J.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая вещь, точно не ширпотреб,... Однозначно оценка 5
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пойдёт ,,плохо что не тайп си ,,ну тут сам не досмотрел )а так на троечку
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка слабенькая, но за такую цену на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
не качественный блок зарядки. акумулятор быстро разрежается даже в выключенном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка понравилась, но во время работы с флешки стала заикаться.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Алина

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер включала на складе площадью 400 кв м на среднюю мощность, себя не слышно, звук чистый можно включить свою музыку через блютуз, можно радио, можно через провод , можно включить флешку все понравилось не смотря на компактность, колонка супер
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка топавая за свои деньги. Остался очень доволен. Все что продается по этой цене ерунда в сравнение с ней. Рекомендую брать
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Маша Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок безмерно рад. Довольно громко играет музыка. Флешку, карту памяти воспринимает. Блютуз соединяет. Радио ловит. Пока радует.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
колонка понравилась, есть радио, голосовой помощник, долго держит зарядку, предупреждает голосом о снижении заряда аккумулятора и переключении режимов, звук нормальный,
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество супер. Колонкой очень доволен. Громкая.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
дешевый компактный понравился выписываю уже второй и на подарок хорошо. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
На свои деньги норм, пришла быстро, все целое, соответствует описанию, управление легкое, блок только нужно докупать
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат , мне понравился . блютуз , радио , АУХ , флешки все работает . громкость устраивает .
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка рабочая, подключилась сразу. Звук для такой цены нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Ксения О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая портативная колонка, звук нормальный, покупали в детский сад. Цена приемлемая, качество неплохое за такую цену. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Кристина Л.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги вполне хороша, только чет радио так поймать и не смогли
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка для своей цены нормальная. Заказали еще подобие другую немного. Эта лучше радио ловит. В целом пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
брал на работу,в качестве радио, всё работает неплохо
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
очень доступное управление плеером, что существенно для пожилого человека, который слушает аудиокниги. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Упаковка целая. Всё понравилось. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
Портативная блютуз колонка,подключается к любому гаджету,до 5 часов работы,светомузыка,радио,подключается карта памяти.Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Кирилл И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Заряд держит долго. Достаточно громкая, но не особо басистая.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя за такую цену колонка отличная!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер. Заряда хватает на 8ч точно. Звук хороший.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты кнопочное, со смартфона
Звук
моно
Мощность, Вт
9
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
114 x 179 x 100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Hyundai – это надежное устройство для любителей качественного звука на ходу. Компактная и легкая, с весом всего 0,32 кг, эта колонка обеспечивает мощность звука в 9 Вт. Она идеально подходит для небольших вечеринок, пикников или просто для прослушивания музыки в путешествиях. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.0, что гарантирует стабильную связь с вашими устройствами на расстоянии. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 500 мА·ч и длительностью работы до 5 часов, вы можете наслаждаться любимыми треками без необходимости частой подзарядки. Простой и стильный дизайн в черном цвете из прочного пластика делает колонку Hyundai не только функциональным, но и эстетически приятным устройством. Сигнал/шум соотношение 96 дБ и наличие одного динамика обеспечивают чистый моно звук, который подойдет для различных музыкальных жанров. Портативная колонка Hyundai – это идеальный выбор для тех, кто ценит инновации, стиль и хорошее звучание в компактной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
denis v.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже хорошо,так для себя вкл музыку достаточно,покупать не покупать решать вам,я купил
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Жанна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Искала колонку с возможностью подключения микрофона. Подключается все без проблем, но звук какой-то тихий.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,все целое,все работает,я очень довольна,люблю музыку слушать,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Вадим Щербинин J.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая вещь, точно не ширпотреб,... Однозначно оценка 5
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пойдёт ,,плохо что не тайп си ,,ну тут сам не досмотрел )а так на троечку
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка слабенькая, но за такую цену на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
не качественный блок зарядки. акумулятор быстро разрежается даже в выключенном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка понравилась, но во время работы с флешки стала заикаться.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Алина

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер включала на складе площадью 400 кв м на среднюю мощность, себя не слышно, звук чистый можно включить свою музыку через блютуз, можно радио, можно через провод , можно включить флешку все понравилось не смотря на компактность, колонка супер
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка топавая за свои деньги. Остался очень доволен. Все что продается по этой цене ерунда в сравнение с ней. Рекомендую брать
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Маша Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок безмерно рад. Довольно громко играет музыка. Флешку, карту памяти воспринимает. Блютуз соединяет. Радио ловит. Пока радует.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
колонка понравилась, есть радио, голосовой помощник, долго держит зарядку, предупреждает голосом о снижении заряда аккумулятора и переключении режимов, звук нормальный,
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество супер. Колонкой очень доволен. Громкая.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
дешевый компактный понравился выписываю уже второй и на подарок хорошо. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
На свои деньги норм, пришла быстро, все целое, соответствует описанию, управление легкое, блок только нужно докупать
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат , мне понравился . блютуз , радио , АУХ , флешки все работает . громкость устраивает .
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка рабочая, подключилась сразу. Звук для такой цены нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Ксения О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая портативная колонка, звук нормальный, покупали в детский сад. Цена приемлемая, качество неплохое за такую цену. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Кристина Л.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги вполне хороша, только чет радио так поймать и не смогли
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка для своей цены нормальная. Заказали еще подобие другую немного. Эта лучше радио ловит. В целом пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
брал на работу,в качестве радио, всё работает неплохо
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
очень доступное управление плеером, что существенно для пожилого человека, который слушает аудиокниги. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Упаковка целая. Всё понравилось. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
Портативная блютуз колонка,подключается к любому гаджету,до 5 часов работы,светомузыка,радио,подключается карта памяти.Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Кирилл И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Заряд держит долго. Достаточно громкая, но не особо басистая.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя за такую цену колонка отличная!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер. Заряда хватает на 8ч точно. Звук хороший.


Портативная колонка Hyundai H-PS1000 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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