Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный
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Характеристики
Описание товара Компьютерная мышь A4Tech Bloody AL90 Blazing черный
Мышь A4TECH – это универсальное устройство, идеально подходящее как для ежедневных задач, так и для интенсивных игровых сессий. С весом 144 г, она обеспечивает комфортное управление и стабильность в движении, что особенно важно для геймеров. Лазерный сенсор обеспечивает высокую точность и плавность в управлении благодаря разрешению 8200 dpi, что позволяет удовлетворить даже самые взыскательные требования к точности. Проводное подключение с длиной кабеля 1.8 метра обеспечивает надежную связь без задержек и гарантирует свободу движения без риска потери сигнала. Интерфейс подключения — USB Type-A, что делает мышь совместимой с большинством современных устройств. Эта мышь выполнена в стильном черном цвете, который добавляет ей элегантности и прекрасно сочетается с любым компьютерным оборудованием. Компактный и эргономичный дизайн делает ее отличным выбором как для работы, так и для игр, подчеркивая приверженность бренда A4Tech к качеству и инновациям.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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