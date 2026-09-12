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Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi

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Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 1
Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 2
Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 3
Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 4
Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 5
Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила монтажная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3800 об/мин
  • Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 1
  • Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 2
  • Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 3
  • Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 4
  • Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 5
  • Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659855
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила монтажная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х43х36
Вес, кг.
18.84

Описание товара Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi

Пила отрезная Ryobi ECO2335HG предназначена для распиловки металлических изделий. Инструмент станет эффективным и надежным помощником профессиональным пользователям, которые нуждаются в возможности с высокой точностью пилить металлические заготовки разных типов. Допустимые размеры заготовок – 115 мм для трубы, 120x115 и 95x105 мм для прямоугольника (для углов 90° и 45° соответственно), 100 и 115 мм для квадрата (для углов 45° и 90°) и 100 и 130 мм для L-образного профиля (для углов 45° и 90°). Роль оснащения пилы играет 355-миллиметровый диск. Диаметр посадочного отверстия равен 25.4 мм. Частота оборотов холостого хода достигает 3800 оборотов в минуту. Пила отрезная Ryobi ECO2335HG подключается к электрической сети и приводится в действие 2.3-киловаттным электромотором. Предусмотрены функции блокировки шпинделя и быстрого доступа к щеткам. В комплектацию инструмента входят отрезной диск, набор ключей и руководство пользователя. Масса корпуса пилы, равная 17.5 кг, допускает переноску инструмента одним человеком.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила монтажная ECO2335HG 5133000704 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила монтажная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила отрезная Ryobi ECO2335HG предназначена для распиловки металлических изделий. Инструмент станет эффективным и надежным помощником профессиональным пользователям, которые нуждаются в возможности с высокой точностью пилить металлические заготовки разных типов. Допустимые размеры заготовок – 115 мм для трубы, 120x115 и 95x105 мм для прямоугольника (для углов 90° и 45° соответственно), 100 и 115 мм для квадрата (для углов 45° и 90°) и 100 и 130 мм для L-образного профиля (для углов 45° и 90°). Роль оснащения пилы играет 355-миллиметровый диск. Диаметр посадочного отверстия равен 25.4 мм. Частота оборотов холостого хода достигает 3800 оборотов в минуту. Пила отрезная Ryobi ECO2335HG подключается к электрической сети и приводится в действие 2.3-киловаттным электромотором. Предусмотрены функции блокировки шпинделя и быстрого доступа к щеткам. В комплектацию инструмента входят отрезной диск, набор ключей и руководство пользователя. Масса корпуса пилы, равная 17.5 кг, допускает переноску инструмента одним человеком.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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