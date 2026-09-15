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Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка

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Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 1
Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 2
Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 3
Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 4
Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 5
Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 6
Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Great Moments With
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 1
  • Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 2
  • Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 3
  • Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 4
  • Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 5
  • Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 6
  • Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Great Moments With
Трек-лист
Times Past (This Is For You, John), Origin, Naima, Africa, The Night Has A Thousand Eyes, You Dont Know What Love Is, Polka Dots And Moonbeams, Moniebah, Soul Eyes, You Got To Have Freedom, Moonchild, Central Park West (Previously Unreleased Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Times Past (This Is For You, John), Origin, Naima, Africa, The Night Has A Thousand Eyes, You Dont Know What Love Is, Polka Dots And Moonbeams, Moniebah, Soul Eyes, You Got To Have Freedom, Moonchild, Central Park West (Previously Unreleased Version)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Great Moments With
Трек-лист
Times Past (This Is For You, John), Origin, Naima, Africa, The Night Has A Thousand Eyes, You Dont Know What Love Is, Polka Dots And Moonbeams, Moniebah, Soul Eyes, You Got To Have Freedom, Moonchild, Central Park West (Previously Unreleased Version)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Times Past (This Is For You, John), Origin, Naima, Africa, The Night Has A Thousand Eyes, You Dont Know What Love Is, Polka Dots And Moonbeams, Moniebah, Soul Eyes, You Got To Have Freedom, Moonchild, Central Park West (Previously Unreleased Version)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pharoah Sanders - Great Moments With (coloured) (8719262027169) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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