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Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка

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Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 1
Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 2
Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 3
Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 4
Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
8:30
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 1
  • Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 2
  • Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 3
  • Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 4
  • Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
8:30
Трек-лист
Black Market, Scarlet Woman, Teen Town, A Remark You Made, Slang (Bass Solo), In A Silent Way, Birdland, Thanks For The Memory (Tenor Sax Solo), Badia / Boogie Woggie Waltz Medley, 8: AM, Brown Street, The Orphan, Sightseeing
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка

«8:30» — десятый альбом группы Weather Report. Это концертный альбом, за исключением треков 10-13, которые были записаны в студии. Среди прочих на альбоме представлена «визитная карточка» группы, композиция «Birdland». Альбом получи награду Грэмми в номинации «лучшее джаз-фьюжн исполнение». Джаз-фьюжн группа Weather Report образовалась в 1970 году в Нью-Йорке и уже спустя год выпустила свой дебютный альбом, который оказался самым успешным за всю историю команды (занял седьмую строчку в списках Billboard Jazz Albums). Первоначально коллектив собрался вокруг Майлза Дэвиса, а ядром были Уэйн Шортер и Джо Завинул. Вплоть до распада в 1986 году состав часто менялся. За время своего существования группа выпустила 18 альбомов, почти все отметились в чарте Billboard 200.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
8:30
Трек-лист
Black Market, Scarlet Woman, Teen Town, A Remark You Made, Slang (Bass Solo), In A Silent Way, Birdland, Thanks For The Memory (Tenor Sax Solo), Badia / Boogie Woggie Waltz Medley, 8: AM, Brown Street, The Orphan, Sightseeing
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«8:30» — десятый альбом группы Weather Report. Это концертный альбом, за исключением треков 10-13, которые были записаны в студии. Среди прочих на альбоме представлена «визитная карточка» группы, композиция «Birdland». Альбом получи награду Грэмми в номинации «лучшее джаз-фьюжн исполнение». Джаз-фьюжн группа Weather Report образовалась в 1970 году в Нью-Йорке и уже спустя год выпустила свой дебютный альбом, который оказался самым успешным за всю историю команды (занял седьмую строчку в списках Billboard Jazz Albums). Первоначально коллектив собрался вокруг Майлза Дэвиса, а ядром были Уэйн Шортер и Джо Завинул. Вплоть до распада в 1986 году состав часто менялся. За время своего существования группа выпустила 18 альбомов, почти все отметились в чарте Billboard 200.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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