Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка
«8:30» — десятый альбом группы Weather Report. Это концертный альбом, за исключением треков 10-13, которые были записаны в студии. Среди прочих на альбоме представлена «визитная карточка» группы, композиция «Birdland». Альбом получи награду Грэмми в номинации «лучшее джаз-фьюжн исполнение». Джаз-фьюжн группа Weather Report образовалась в 1970 году в Нью-Йорке и уже спустя год выпустила свой дебютный альбом, который оказался самым успешным за всю историю команды (занял седьмую строчку в списках Billboard Jazz Albums). Первоначально коллектив собрался вокруг Майлза Дэвиса, а ядром были Уэйн Шортер и Джо Завинул. Вплоть до распада в 1986 году состав часто менялся. За время своего существования группа выпустила 18 альбомов, почти все отметились в чарте Billboard 200.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Weather Report - 8.30 (Red) (8719262030886) виниловая пластинка